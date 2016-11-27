Сегодня в Украине ожидаются дожди

Температура воздуха ночью 0-5 С °, на востоке до -7-10 С °, в течение дня от -2 С ° до + 5С °, в западной части до + 6 + 10 С °.



В западной части будет преобладать влажная погода, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-3 С °, местами 0 + 3 С °, днем ​​+ 4 + 9 С °, на Закарпатье до + 10 + 12 С °.



В северных областях ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем ​​до + 2 + 5 С °.



В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем ​​от -3 С ° до +4 С °.



В центральной части дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​0-5 С °.



В южной части преимущественно дождь. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​+ 2 + 7 С °.



Местами ожидаются туманы и дымки.

Ветер в Украине западный и северо-западный, 5-12 м / с.