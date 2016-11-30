Сьогодні в світі відзначають день домашніх тварин

Ідея про заснування свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції 1931 року.

З тих пір 30 листопада щорічно присвячується всім домашнім тваринам, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за "братів наших менших".

У День домашніх тварин кожен, хто має домашніх улюбленців, обов’язково має поділитись у соціальних мережах зі своїми друзями та знайомими фотографією улюбленої тваринки.