Сьогодні в світі відзначають день домашніх тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Щорічно 30 листопада у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день домашніх тварин (World Day Pets). УНН пропонує переглянути, якими фотографіями своїх улюбленців поділилися користувачі соцмереж.
Ідея про заснування свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції 1931 року.
З тих пір 30 листопада щорічно присвячується всім домашнім тваринам, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за "братів наших менших".
У День домашніх тварин кожен, хто має домашніх улюбленців, обов’язково має поділитись у соціальних мережах зі своїми друзями та знайомими фотографією улюбленої тваринки.