Сегодня в мире отмечают день домашних животных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ежегодно 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день животных (World Day Pets). УНН предлагает посмотреть, какими фотографиями своих любимцев поделились пользователи соцсетей.
Идея о создании праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году.
С тех пор 30 ноября ежегодно посвящается всем домашним животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".
В День домашних животных каждый, кто имеет питомцев, обязательно должен поделиться в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми фотографией любимого животного.