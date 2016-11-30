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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Сегодня в мире отмечают день домашних животных

Киев • УНН

 • 31385 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ежегодно 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день животных (World Day Pets). УНН предлагает посмотреть, какими фотографиями своих любимцев поделились пользователи соцсетей.

Сегодня в мире отмечают день домашних животных

Идея о создании праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году.

С тех пор 30 ноября ежегодно посвящается всем домашним животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

В День домашних животных каждый, кто имеет питомцев, обязательно должен поделиться в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми фотографией любимого животного.

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