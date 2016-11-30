Сегодня в мире отмечают день домашних животных

Идея о создании праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году.

С тех пор 30 ноября ежегодно посвящается всем домашним животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

В День домашних животных каждый, кто имеет питомцев, обязательно должен поделиться в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми фотографией любимого животного.