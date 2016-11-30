Сьогодні в Києві очікується невеликий сніг

“У Києві завтра вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.

Вітер прогнозують північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень становитиме 2-4° морозу.

Як повідомляв УНН, за прогнозами синоптиків, з 29 листопада по 3 грудня на Київщині утримається хмарна погода, йтиме сніг. Про це повідомляє управління превентивної діяльності в Київській області.