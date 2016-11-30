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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег

Киев • УНН

 • 9954 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. 30 ноября в Киеве синоптики прогнозируют небольшой снег и гололед, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег

"В Киеве завтра ночью без осадков, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​2-4 ° мороза.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 3 декабря в Киевской области сохранится облачная погода, будет идти снег. Об этом сообщает управление превентивной деятельности в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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