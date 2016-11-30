Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег

"В Киеве завтра ночью без осадков, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​2-4 ° мороза.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 3 декабря в Киевской области сохранится облачная погода, будет идти снег. Об этом сообщает управление превентивной деятельности в Киевской области.