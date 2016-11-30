Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. 30 ноября в Киеве синоптики прогнозируют небольшой снег и гололед, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"В Киеве завтра ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Ветер прогнозируют восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 2-4 ° мороза.
Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 3 декабря в Киевской области сохранится облачная погода, будет идти снег. Об этом сообщает управление превентивной деятельности в Киевской области.