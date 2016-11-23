Сьогодні суд продовжить розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу О.Єфремову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні о 10 годині продовжить розгляд клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це повідомив УНН його адвокат Олександр Мельников.
За словами адвоката, засідання заплановане на 10 годину, але може розпочатися з невеликим запізненням.
Варто зазначити, що Печерський райсуд почав слухати клопотання прокуратури про продовження арешту для О.Єфремова ще з 19 листопада.
Нагадаємо, 24 листопада закінчується термін дії ухвали Печерського районного суду Києва про тримання під вартою екс-нардепа О.Єфремова. Тому прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження арешту щодо нього ще на два місяці.
27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.
30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.
Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч.3 ст.110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч.1 ст.258-3 КК України.