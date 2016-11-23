Сегодня суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения А.Ефремову

По словам адвоката, заседание запланировано на 10:00, но может начаться с небольшим опозданием.

Стоит отметить, что Печерский райсуд начал слушать ходатайство прокуратуры о продлении ареста для А.Ефремова еще с 19 ноября.

Напомним, 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа А.Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста ему еще на два месяца.

27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.

30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч.5 ст.191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч.3 ст.110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч.1 ст.258-3 УК Украины.