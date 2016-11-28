Сьогодні суд Києва проведе відеодопит екс-президента В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні о 13.00 проведе відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану, передає УНН.
Так, 25 листопада, Святошинський районний суд Києва вирішив перенести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану на 28 листопада.
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“Порадившись на місці, суд ухвалив відкласти дане судове засідання на 13 годину 28 листопада”, — сказав головуючий суддя Сергій Дячук.
Нагадаємо, що для проведення відеодопиту колишнього президента України В.Януковича можуть встановити відеозв’язок із екс-беркутівцями із Лук’янівського СІЗО.
Як повідомляв УНН, 25 листопада до Святошинського районного суду, де очікувався відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану, не були доставлені екс-беркутівці через блокування Лук’янівського СІЗО.