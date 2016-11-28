Сегодня суд Киева проведет видеодопрос экс-президента В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева сегодня в 13.00 проведет видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана, передает УНН.
Так, 25 ноября, Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана на 28 ноября.
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"Посоветовавшись на месте, суд постановил отложить данное судебное заседание на 13 часов 28 ноября", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.
Напомним, что для проведения видеодопроса бывшего президента Украины В.Януковича могут установить видеосвязь с экс-беркутовцами из Лукьяновского СИЗО.
Как сообщал УНН, 25 ноября по Святошинского районного суда, где ожидался видеодопит экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана не были доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.