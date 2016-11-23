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Сьогодні продовжиться суд над В.Назаровим

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повторно допитає свідка у справі Віктора Назарова Дмитра Овсяннікова. Допит вестимуть у режимі відеоконференції, передає УНН-Центр.

Сьогодні продовжиться суд над В.Назаровим

Суд ухвалив рішення про допит Д.Овсяннікова через відеозв’язок, з огляду на те, що цей свідок нині перебуває у Києві і не може взяти участь у судовому засіданні у Павлоградському міськрайонному суді.

Вказаний свідок має прибути до Солом’янського районного суду у м.Києві для дачі показів 23 листопада о 10:00.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.

Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.

Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.

Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.

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