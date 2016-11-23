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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня продолжится суд над В.Назаровым

Киев • УНН

 • 8074 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области повторно допросит свидетеля по делу Виктора Назарова Дмитрия Овсянникова. Допрос будет вестись в режиме видеоконференции, передает УНН-Центр.

Сегодня продолжится суд над В.Назаровым

Суд принял решение о допросе Д.Овсянникова через видеосвязь, учитывая то, что этот свидетель сейчас находится в Киеве и не может принять участие в судебном заседании в Павлоградском районном суде.

Указанный свидетель должен прибыть в Соломенский районный суд в Киеве для дачи показаний 23 ноября в 10:00.

Напомним, 14 июня 2014 из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.

При заходе на посадку на высоте 400 м самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.

Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.

Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушной роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полного уничтожения самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.

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