Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 450 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” 250 автівок очікувало на в’їзд та 200 — на виїзд. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишався динамічним.
Так, сьогодні зранку у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/120; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 0/150; “Гнутове” — 40/60.
Загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишався динамічним. Загалом в обидва напрямки через КПВВ прямувало 26,1 тисяча осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 6245 осіб та 705 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6675 осіб та 1165 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5450 осіб та 1125 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3570 осіб та 775 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4185 осіб.
Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 3 вантажних автомобілі від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області товари народного споживання загальною вагою 16,6 тонн.