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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 450 автомобилей

Киев • УНН

 • 7562 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" 250 автомобилей ожидало въезд и 200 - на выезд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 450 автомобилей

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался динамичным.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/120; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/150; "Гнутово" - 40/60.

Всего за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался динамичным. Всего в оба направления через КПВВ следовали 26,1 тыс. человек и 3 800 транспортных средств:

"Майорское" - 6245 человек и 705 транспортных средств;

"Марьинка" - 6675 человек и 1165 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5450 человек и 1125 транспортных средств;

"Гнутово" - 3570 человек и 775 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4185 человек.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 3 грузовых автомобиля от Миссии Международного комитета "Красный Крест". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области потребительские товары общим весом 16,6 тонн.

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