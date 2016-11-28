Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 250/150; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 40/25.
Загалом, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 23,5 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 5945 осіб та 630 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6105 осіб та 1060 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4655 осіб та 1060 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3140 осіб та 770 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3640 осіб.
Крім того, в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону виявили у громадянина України нарізну мисливську рушницю та 20 набоїв до неї серед особистих речей нашого співвітчизника.