Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 250/150; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 40/25.

Загалом, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 23,5 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 5945 осіб та 630 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6105 осіб та 1060 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4655 осіб та 1060 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3140 осіб та 770 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3640 осіб.

Крім того, в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону виявили у громадянина України нарізну мисливську рушницю та 20 набоїв до неї серед особистих речей нашого співвітчизника.