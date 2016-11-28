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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Киев • УНН

 • 7235 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 40/25.

В общем, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 23 500 человек и 3600 транспортных средств:

"Майорское" - 5945 человек и 630 транспортных средств;

"Марьинка" - 6105 человек и 1060 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4655 человек и 1060 транспортных средств;

"Гнутово" - 3140 человек и 770 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3640 человек.

Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда обнаружили у гражданина Украины нарезное охотничье ружье и 20 патронов к нему среди личных вещей нашего соотечественника.

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