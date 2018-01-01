Сьогодні на більшості території України істотних опадів не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики істотних опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В перший день нового 2018 року очікуємо:у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, східних областях та Приазов’ї невеликий мокрий сніг та дощ, на решті теритрорії без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вранці в Україні, крім сходу, місцями синоптики прогнозують туман.
Вітер переважно буде південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на Прикарпатті та на крайньому півдні — 8-10° тепла.