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Сьогодні на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг

Сьогодні на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг

Київ • УНН

 • 8626 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, лише у західній частині істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр. 

“Прогноз погоди по Україні на 19 листопада: дощ, крім півдня, з мокрим снігом, у західній частині без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується переважно південний, на Правобережжі з переходом на західний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на півдні та сході країни — 6-11°.

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