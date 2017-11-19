Сьогодні на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, лише у західній частині істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Прогноз погоди по Україні на 19 листопада: дощ, крім півдня, з мокрим снігом, у західній частині без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується переважно південний, на Правобережжі з переходом на західний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на півдні та сході країни — 6-11°.