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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34737 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55516 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63970 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67554 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97210 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100588 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Киев  •  УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, только в западной части осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“Прогноз погоды по Украине на 19 ноября: дождь, кроме юга, с мокрым снегом, в западной части без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно южный, на Правобережье с переходом на западный, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, на юге и востоке страны — 6-11 °.

Украинские Национальные Новости

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