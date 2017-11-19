Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

“Прогноз погоды по Украине на 19 ноября: дождь, кроме юга, с мокрым снегом, в западной части без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно южный, на Правобережье с переходом на западный, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, на юге и востоке страны — 6-11 °.