Сьогодні на більшості території України без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні на більшості території України опади не очікуються, пройдуть невеликі локальні дощі, які чергуватимуться із сухою погодою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
22 квітня в Україні збільшиться хмарність.
Температура повітря становитиме 12-17 градусів тепла, у південній частині до 17-20 тепла.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
22 квітня у столиці ймовірний дощ та зниження температури повітря до 13-15 градусів тепла.