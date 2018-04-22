Сегодня на большей части территории Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня на большей части территории Украины осадков не ожидается, пройдут небольшие локальные дожди, которые будут чередоваться с сухой погодой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
22 апреля в Украине увеличится облачность.
Температура воздуха 12-17 градусов тепла, в южной части до 17-20 тепла.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
22 апреля в столице возможен дождь и понижение температуры воздуха до 13-15 градусов тепла.