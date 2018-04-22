Сегодня на большей части территории Украины без осадков

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня на большей части территории Украины осадков не ожидается, пройдут небольшие локальные дожди, которые будут чередоваться с сухой погодой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.