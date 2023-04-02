Сьогодні «Львів» прийматиме вдома «Динамо»

Матч відбудеться на стадіоні «Скіф» у Львові, о 13 годині.

Гра відбуватиметься за відсутності вболівальників на стадіоні.

Додамо

«Динамо» наразі перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці (33). Останню зустріч в рамках чемпіонату УПЛ команда провела з «Зорею», якій програла з рахунком 0:1.

Турнірне становище ФК «Львів» - останнє, 16 місце з 13 очками. Останню зустріч в рамках чемпіонату команда провела з «Кривбасом». Гра закінчилася нічиєю 2:2.