Сьогодні бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню - ООС

Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Мар’їнка.

“Слід відзначити, що ворог знову здійснив провокацію і обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ біля Станиці Луганської на ділянці розведення сторін, чим вчергове зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою”, — йдеться у повідомлені штабу.

Нагадаємо, минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.