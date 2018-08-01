Сьогодні бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню - ООС

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.

Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Мар’їнка.

“Слід відзначити, що ворог знову здійснив провокацію і обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ біля Станиці Луганської на ділянці розведення сторін, чим вчергове зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою”, — йдеться у повідомлені штабу.

Нагадаємо, минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

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