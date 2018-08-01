Сегодня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня - ООС

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Марьинка.

"Следует отметить, что враг вновь совершил провокацию и обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск у Станицы Луганское на участке разведения сторон, чем в очередной раз сорвал исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, за минувшие сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.