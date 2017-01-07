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Снігова стихія не паралізувала Миколаїв

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Миколаїв не паралізувала різдвяна снігова стихія. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міській голова Олександр Сєнкевич, повідомляє УНН.

Зі слів мера, працювати в посиленому режимі потрібно ще 3 дні.

“Коротко про 6 січня. Дякуючи працівникам комунальних служб місто не паралізовано. Дякуючи поліції та активним громадянам немає застряглих авто. Всі заморились, проте працювати в такому режимі потрібно ще 3 дні,” — написав О.Сєнкевич.

Нагадаємо, що на автомагістралі Миколаєва комунальники висипали 150 тонн соляної суміші, а всі виїзди з Миколаєва перекрили важкою військовою технікою.

Українські Національні Новини

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