Снежная стихия не парализовала Николаев
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Николаев не парализовала рождественская снежная стихия. Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Александр Сенкевич, сообщает УНН.
По словам мэра, работать в усиленном режиме нужно еще 3 дня.
"Коротко о 6 января. Благодаря работникам коммунальных служб город не парализован. Благодаря полиции и активным граждан нет застрявших авто. Все устали, но работать в таком режиме нужно еще 3 дня ", - написал А.Сенкевич.
Напомним, что на автомагистрали Николаева коммунальщики высыпали 150 тонн соляной смеси, а все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой.