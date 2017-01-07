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Снежная стихия не парализовала Николаев

Снежная стихия не парализовала Николаев

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Николаев не парализовала рождественская снежная стихия. Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Александр Сенкевич, сообщает УНН.

По словам мэра, работать в усиленном режиме нужно еще 3 дня.

"Коротко о 6 января. Благодаря работникам коммунальных служб город не парализован. Благодаря полиции и активным граждан нет застрявших авто. Все устали, но работать в таком режиме нужно еще 3 дня ", - написал А.Сенкевич.

Напомним, что на автомагистрали Николаева коммунальщики высыпали 150 тонн соляной смеси, а все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой.

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