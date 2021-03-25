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Сніг та ожеледиця: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Сніг та ожеледиця: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Київ • УНН

 • 10582 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. На ранок четверга, 25 березня, у восьми областях України спостерігалися опади, які продовжаться протягом доби, на дорогах країни - ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору та Укргідрометцентру.

Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 25 березня в південних, східних та більшості центральних областей хмарно, сніг, вдень з дощем, у південно-східній частині місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0+5° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень 4+9° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу).

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Ситуація на дорогах

На ранок 25 березня в Харківській, Донецькій, Кіровоградській областях невеликий мокрий сніг (1-4 см на ґрунті); у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Луганській областях сніг з дощем; Одеській області дощ; на решті території країни без опадів. Покриття на автодорогах державного значення у західних та північних областях сухе, Дніпропетровській області місцями ожеледиця, Донецькій області снігова каша, в інших областях мокре.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття доріг сухе. 

На дорогах державного значення проводяться роботи з очистки снігу, обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.

"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - вказали в Укравтодорі.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 187 одиниці техніки та 254 робітників.

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