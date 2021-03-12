Сніг та дощ продовжаться і на початку наступного тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Опади не припиняться в Україні і на початку наступного тижня - у понеділок, 15 березня, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях очікуються мокрий сніг та дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Найближчої ночі в Україні, крім заходу та сходу, мокрий сніг, завтра вдень без істотних опадів, лише на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощ.
У неділю на південному сході та крайньому заході країни, в понеділок у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 4-11° тепла, завтра у східних та Сумській областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° тепла.
Доповнення
На Київщині завтра вночі мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.