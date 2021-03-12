Снег и дождь продолжатся и в начале следующей недели - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Осадки не прекратятся в Украине и в начале следующей недели - в понедельник, 15 марта, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Ближайшей ночью в Украине, кроме запада и востока, мокрый снег, завтра днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь.
В воскресенье на юго-востоке и крайнем западе страны, в понедельник в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-11° тепла, завтра в восточных и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем 0-4° тепла.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.