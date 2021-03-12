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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41858 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60097 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107187 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142994 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194651 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193013 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278913 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157830 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

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Снег и дождь продолжатся и в начале следующей недели - синоптики

Снег и дождь продолжатся и в начале следующей недели - синоптики

Киев  •  УНН

 • 19916 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Осадки не прекратятся в Украине и в начале следующей недели - в понедельник, 15 марта, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Ближайшей ночью в Украине, кроме запада и востока, мокрый снег, завтра днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь.

В воскресенье на юго-востоке и крайнем западе страны, в понедельник в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-11° тепла, завтра в восточных и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем 0-4° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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