Смертний вирок колишньому президенту Пакистану Мушаррафу скасований
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Суд в Пакистані визнав неконституційним смертний вирок, винесений заочно в грудні 2019 року проти колишнього президента країни Первеза Мушаррафа. Суд скасував вирок, розглянувши клопотання Мушаррафа, повідомляє найстарша пакистанська газета Dawn, пише УНН.
Колегія спеціального суду в Лахорі вирішила, що кримінальну справу про державну зраду, в рамках якого 76-річного Мушаррафа засудили до смертної кари, не було підготовлено відповідно до закону.
Кримінальну справу стосовно Мушаррафа порушили в 2013 році за ініціативою уряду Пакистану. Її порушили через те, що в 2007 році Мушарраф запровадив у країні надзвичайний стан після того, як суд вирішив розглянути питання про легітимність його переобрання. Тоді президент наказав заарештувати членів Верховного суду і призупинив дію конституції.
З 2016 року колишній президент Пакистану живе в Дубаї.
Як писав УНН, викладачу вишу в Пакистані дали смертний вирок “за блюзнірство”.