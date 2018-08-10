Смертельна ДТП у Запорізькій області: поліція затримала водія "КамАЗу"

"Наразі слідчими прийнято рішення затримати водія вантажівки "КамАЗ" в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", - зазначили у поліції.



За інформацією поліції, 31-річний водій "КамАЗа" є мешканцем Краматорська Донецької області.



Нагадаємо, сьогодні на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП, загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб – отримали травми. Серед загиблих – п’ять дітей.