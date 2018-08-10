Смертельное ДТП в Запорожской области: полиция задержала водителя "КамАЗа"

"Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика "КамАЗ" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", - отметили в полиции.



По информации полиции, 31-летний водитель "КамАЗа" является жителем Краматорска Донецкой области.



Напомним, сегодня на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП, погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек - получили травмы. Среди погибших - пять детей.