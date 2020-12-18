Слухання по суті справи MH17 стартує 7 червня 2021 року

Так, відзначається, що в середу, 25 листопада 2020 року, завершилася досудова стадія кримінального провадження у справі MH17.

"Суд направив справу слідчому судді для додаткового розслідування. До теперішнього часу слідчий суддя повідомив суд про хід розслідування. Грунтуючись на цій інформації, суд склав попередній графік", - повідомили в суді.

Відзначається, що наступне слухання відбудеться в понеділок, 1 лютого 2021 року. На ньому будуть розглянуті наступні теми: як просувається додаткове розслідування; статус позовів про відшкодування шкоди, представлених родичами; заявка прокуратури про перевірку реконструкції MH17.

"На слуханні 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи буде така перевірка проводитиметься і якщо так, то коли. Якщо суд вирішить провести перевірку, очікується, що це відбудеться в травні 2021 року. Якщо розслідування, що проводиться слідчим суддею, піде, як очікувалося, суд почне слухання по суті кримінальної справи MH17 у понеділок, 7 червня 2021 року", - йдеться в заяві пресслужби суду.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17 - трьох громадян Росії і одного - України. Це - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.