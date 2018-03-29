Словенія відкликала свого посла в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд Словенії в четвер ухвалив рішення викликати свого посла в РФ для консультацій у зв'язку зі справою Скрипаля. Про це повідомив прем'єр-міністр Миро Церар, передає УНН з посиланням на сторінку уряду в Twitter.
"У зв'язку з недавньою подією в Великій Британії Словенія викликала нашого посла в Любляну для консультацій", - повідомив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, зараз вже 28 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні в список приєдналася Грузія.
Таке рішення було прийнято в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.
Україна також вирішила видворити 13 російських дипломатів. Як повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, їх виженуть з України найближчим часом і оголосили персонами нон-грата. Вчора співробітники посольства РФ вже покинули Україну.
V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack- dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 березня 2018 р.