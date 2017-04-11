Словаччина, Угорщина та Чехія висловили підтримку територіальної цілісності України

"Словаччина, Угорщина та Чехія рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України", - заявили міністри.

Вони також підтвердили, що дотримуватимуться спільної політики санкцій ЄС щодо РФ у відповідь на її агресію в Україні до повного відновлення територіальної цілісності України у загальновизнаних кордонах, що є запорукою безпеки усієї Європи.

Міністр П.Клімкін поінформував про стан імплементації Мінських домовленостей, останні загострення ситуації на Донбасі, пріоритетні реформи в Україні. У свою чергу сторони підкреслили значні успіхи України у проведенні реформ та запевнили у продовженні допомоги Україні у здійсненні внутрішніх перетворень.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що подвійне громадянство є нормальним явищем в Європі. Він також виступив за те, щоб угорці, які проживають в Україні, могли мати подвійне громадянство.