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Словаччина, Угорщина та Чехія висловили підтримку територіальної цілісності України

Словаччина, Угорщина та Чехія висловили підтримку територіальної цілісності України

Київ • УНН

 • 13165 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, Угорщини Петер Сійярто та Чехії Любомир Заоралек у ході спільного робочого візиту 11 квітня 2017 року в Україну висловили підтримку державного суверенітету України, а також заявили що дотримуватимуться спільної політики в питанні санкцій щодо РФ, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Словаччина, Угорщина та Чехія рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України", - заявили міністри.

Вони також підтвердили, що дотримуватимуться спільної політики санкцій ЄС щодо РФ у відповідь на її агресію в Україні до повного відновлення територіальної цілісності України у загальновизнаних кордонах, що є запорукою безпеки усієї Європи.

Міністр П.Клімкін поінформував про стан імплементації Мінських домовленостей, останні загострення ситуації на Донбасі, пріоритетні реформи в Україні. У свою чергу сторони підкреслили значні успіхи України у проведенні реформ та запевнили у продовженні допомоги Україні у здійсненні внутрішніх перетворень.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що подвійне громадянство є нормальним явищем в Європі. Він також виступив за те, щоб угорці, які проживають в Україні, могли мати подвійне громадянство.

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