Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, Венгрии Петер Сийярто и Чехии Заоралек в ходе совместного рабочего визита 11 апреля 2017 в Украине выразили поддержку государственного суверенитета Украины, а также заявили, что будут придерживаться общей политики в вопросе санкций в отношении РФ, передает УНН со ссылкой на пресс -службу МИД Украины.
"Словакия, Венгрия и Чехия решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявили министры.
Они также подтвердили, что будут придерживаться общей политики санкций ЕС в отношении РФ в ответ на ее агрессию в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины в общепризнанных границах, что является залогом безопасности всей Европы.
Министр П.Климкин сообщил о состоянии имплементации Минских договоренностей, последние обострения ситуации на Донбассе, приоритетные реформы в Украине. В свою очередь стороны подчеркнули значительные успехи Украины в проведении реформ и заверили в продолжении помощи Украине в осуществлении внутренних преобразований.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что двойное гражданство является нормальным явлением в Европе . Он также выступил за то, чтобы венгры, проживающие в Украине, могли иметь двойное гражданство.