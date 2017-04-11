Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69413 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109095 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167086 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122612 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114468 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105538 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107343 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103796 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157952 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины

Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины

Киев  •  УНН

 • 13162 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, Венгрии Петер Сийярто и Чехии Заоралек в ходе совместного рабочего визита 11 апреля 2017 в Украине выразили поддержку государственного суверенитета Украины, а также заявили, что будут придерживаться общей политики в вопросе санкций в отношении РФ, передает УНН со ссылкой на пресс -службу МИД Украины.

"Словакия, Венгрия и Чехия решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявили министры.

Они также подтвердили, что будут придерживаться общей политики санкций ЕС в отношении РФ в ответ на ее агрессию в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины в общепризнанных границах, что является залогом безопасности всей Европы.

Министр П.Климкин сообщил о состоянии имплементации Минских договоренностей, последние обострения ситуации на Донбассе, приоритетные реформы в Украине. В свою очередь стороны подчеркнули значительные успехи Украины в проведении реформ и заверили в продолжении помощи Украине в осуществлении внутренних преобразований.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что двойное гражданство является нормальным явлением в Европе . Он также выступил за то, чтобы венгры, проживающие в Украине, могли иметь двойное гражданство.

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