Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины

"Словакия, Венгрия и Чехия решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявили министры.

Они также подтвердили, что будут придерживаться общей политики санкций ЕС в отношении РФ в ответ на ее агрессию в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины в общепризнанных границах, что является залогом безопасности всей Европы.

Министр П.Климкин сообщил о состоянии имплементации Минских договоренностей, последние обострения ситуации на Донбассе, приоритетные реформы в Украине. В свою очередь стороны подчеркнули значительные успехи Украины в проведении реформ и заверили в продолжении помощи Украине в осуществлении внутренних преобразований.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что двойное гражданство является нормальным явлением в Европе . Он также выступил за то, чтобы венгры, проживающие в Украине, могли иметь двойное гражданство.