Слідство звинувачує екс-віце-прем'єра Вірменії в чиненні тиску на члена КС

“Армен Геворгян звинувачується в здійсненні тиску на члена Конституційного суду Валерія Погосяна, коли КС розглядав скарги суперників Сержа Саргсяна після президентських виборів 2008 року. Про це навіть написала (організація) Wikileaks. Ми провели слідство і з’ясувалося, що ця публікація обгрунтована”, — зазначив він, додавши, що обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі.

За словами Хачатряна, Wikileaks написала про те, “що член КС Валерій Погосян поскаржився американським дипломатам на те, що Армен Геворгян, який займав у той час (у 2008 році) посаду глави адміністрації президента, тиснув на нього з тим, щоб він не брав участь в засіданні КС (стосовно розгляду скарг суперників Сержа Саргсяна)”. Глава ССС додав, що в результаті Погосян під тиском Геворгяна не брав участі в тому засіданні.

Після президентських виборів 19 лютого 2008 року в Вірменії пройшла серія протестів, учасники яких висловлювали незгоду з їх офіційними підсумками: переможцем став Серж Саргсян. Вуличні акції були організовані прихильниками першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна, який в той момент знову претендував на вищу посаду. В ході зіткнень демонстрантів з органами правопорядку загинули вісім демонстрантів і двоє поліцейських, були госпіталізовані 33 співробітника поліції. Всього близько 230 осіб звернулися тоді за допомогою до медиків.

Як повідомляв УНН, суд заарештував колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна.