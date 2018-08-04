Следствие обвиняет экс-вице-премьера Армении в оказании давления на члена КС

“Армен Геворгян обвиняется в оказании давления на члена Конституционного суда Валерия Погосяна, когда КС рассматривал жалобы соперников Сержа Саргсяна после президентских выборов 2008 года. Об этом даже написала (организация) Wikileaks. Мы провели следствие и выяснилось, что эта публикация обоснована”, — отметил он, добавив, что обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

По словам Хачатряна, Wikileaks написала о том, “что член КС Валерий Погосян пожаловался американским дипломатам на то, что Армен Геворгян, который занимал в то время (в 2008 году) должность главы администрации президента, оказывал давление на него с тем, чтобы он не участвовал в заседании КС (по рассмотрению жалоб соперников Сержа Саргсяна)”. Глава ССС добавил, что в итоге Погосян под давлением Геворгяна не участвовал в том заседании.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.

Как сообщал УНН, суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.