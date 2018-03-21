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Слідство у справі вербування підлітків для трансплантації завершено

Слідство у справі вербування підлітків для трансплантації завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно членів організованої злочинної групи, яка вербувала осіб, здебільшого неповнолітніх, для незаконної трансплантації печінки завершено, наразі матеріали відкриті сторонам для ознайомлення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох членів ОЗГ, яка вербувала осіб, здебільшого неповнолітніх, для незаконної трансплантації печінки", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що зловмисники через соціальні мережі вербували потерпілих, обіцявши їм при цьому велику грошову винагороду. Зловмисників затримано наприкінці листопада минулого року під час їхньої спроби вивезти потерпілу для трансплантації до РФ.

Дії членів ОЗГ кваліфіковано за ч.3 ст.149 (торгівля людьми з метою експлуатації у формі вилучення частини внутрішнього органу – печінки) КК України.

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Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму майже 5 млн грн.

Наразі підозрюваним, їхнім захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Членам ОЗГ загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліцейські по боротьбі з торгівлею людьми організували міжрегіональну мережу борделів.

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