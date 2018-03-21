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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15941 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Следствие по делу вербовки подростков для трансплантации завершено

Следствие по делу вербовки подростков для трансплантации завершено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении членов организованной преступной группы, которая вербовала человек, в основном несовершеннолетних, для незаконной трансплантации печени завершено, на данный момент материалы открыты сторонам для ознакомления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех членов ОПГ, вербовавшей человек, в основном несовершеннолетних, для незаконной трансплантации печени", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленники через социальные сети вербовали пострадавших, обещав им при этом большое денежное вознаграждение. Злоумышленники задержаны в конце ноября прошлого года во время их попытки вывезти потерпевшую для трансплантации в РФ.

Действия членов ОПГ квалифицированы по ч.3 ст.149 (торговля людьми с целью эксплуатации в форме изъятия части внутреннего органа - печени) УК Украины.

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Подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму почти 5 млн грн.

Сейчас подозреваемым, их защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования, открыто материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Членам ОПГ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полицейские по борьбе с торговлей людьми организовали межрегиональную сеть борделей.

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