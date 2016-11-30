Слідство у РФ попросило продовжити арешт "кримським диверсантам" Є.Панову і А.Захтею

“До суду надійшли клопотання слідства про продовження Панову і Захтею запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Засідання з цього питання призначене на 5 грудня о 16:00”, — сказала прес-секретар суду.

Так, слідство просить залишити “диверсантів” у СІЗО до 7 березня 2017 року.

Нагадаємо, російська влада Криму повідомила 10 серпня про “нейтралізацію” групи українських диверсантів у місті Армянську в ніч з 6 на 7 серпня. За підозрою російської сторони було затримано А.Захтея і Є.Панова.