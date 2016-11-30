Следствие в РФ попросило продлить арест "крымским диверсантам" Е.Панову и А.Захтею

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении Панову и Захтею меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по этому вопросу назначили на 5 декабря в 16:00", - сказала пресс-секретарь суда.

Так, следствие просит оставить "диверсантов" в СИЗО до 7 марта 2017 года.

Напомним, российская власть Крыма сообщила 10 августа о "нейтрализации" группы украинских диверсантов в городе Армянске в ночь с 6 на 7 августа. По подозрению российской стороны задержали А.Захтея и Е.Панова.