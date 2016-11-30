Следствие в РФ попросило продлить арест "крымским диверсантам" Е.Панову и А.Захтею
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лефортовский суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея, задержанных в Крыму по подозрению в подготовке диверсий, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В суд поступили ходатайства следствия о продлении Панову и Захтею меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по этому вопросу назначили на 5 декабря в 16:00", - сказала пресс-секретарь суда.
Так, следствие просит оставить "диверсантов" в СИЗО до 7 марта 2017 года.
Напомним, российская власть Крыма сообщила 10 августа о "нейтрализации" группы украинских диверсантов в городе Армянске в ночь с 6 на 7 августа. По подозрению российской стороны задержали А.Захтея и Е.Панова.