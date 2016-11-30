Слідчого Київської поліції судитимуть за хабарництво

Встановлено, що лейтенант Київської поліції вимагав та отримав 500 доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб за крадіжку майна в одному зі столичних супермаркетів.

Поліцейського викрито під час одержання другої частини хабара.

Справу корупціонера кваліфіковано за ч.1 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди) й направлено до суду.