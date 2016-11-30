Следователя Киевской полиции будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Следователя Киевской полиции будут судить за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что лейтенант Киевской полиции требовал и получил 500 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности двух человек за кражу имущества в одном из столичных супермаркетов.
Полицейского разоблачили во время получения второй части взятки.
Дело коррупционера квалифицировали по ч.1 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и направлено в суд.