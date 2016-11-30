Следователя Киевской полиции будут судить за взяточничество

Установлено, что лейтенант Киевской полиции требовал и получил 500 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности двух человек за кражу имущества в одном из столичных супермаркетов.

Полицейского разоблачили во время получения второй части взятки.

Дело коррупционера квалифицировали по ч.1 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и направлено в суд.