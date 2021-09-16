Скрипник про дебют у Лізі конференцій: спробуємо зробити цей турнір для нас вдалим

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Головний тренер “Зорі” Віктор Скрипник прокоментував майбутню гру з “Буде-Глімт” із Норвегії, інформує УНН з посиланням на сайт “Зорі”.

Цитата

“Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії і прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим. Той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, але ми хочемо, щоб він нам трохи допоміг, щоб у цьому відрізку турніру, а саме, в шести матчах осінньої частини ми виглядали гідно і пройшли далі”, — повідомив коуч.

Про гру на штучному покриті поля: “коректив ніяких не вносили. Ми граємо чемпіонат на натуральних полях. Переходити на штучне спеціально до цього матчу не в наших планах. Ми тут потренувалися, проведемо гру, постараємося завершити її добре, а в неділю провести вже наступну гру на натуральному полі”.

Доповнення

Матч за участі “Зорі” у новому турнірі від УЄФА стартуватиме 16-го вересня о 22:00.

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