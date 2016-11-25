Схему відмивання грошей викрили у Києві

Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК, було встановлено, що посадові особи одного їх підприємств, використовуючи підроблені документи, внесли на банківський рахунок іншого суб’єкта господарювання 204 млн грн незаконного походження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрили посадових осіб підприємства, де працівники отримували заробітну плату “в конвертах”

Надалі, зловмисники планували їх легалізувати через рахунки підконтрольних підприємств.

"В результаті проведених співробітниками податкової міліції заходів, на зазначені гроші було накладено арешт. В даний час з метою відшкодування завданих бюджету збитків на депозитний рахунок Головного управління ДФС в м. Києві переведено понад 148 млн грн заарештованих грошових коштів.