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Схему отмывания денег разоблачили в Киеве

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Схему отмывания денег разоблачили в Киеве

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, было установлено, что должностные лица одного их предприятий, используя поддельные документы, внесли на банковский счет другого предприятия 204 млн грн незаконного происхождения.

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В дальнейшем, злоумышленники планировали их легализовать через счета подконтрольных предприятий.

"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджета ущерб на депозитный счет Главного управления ГФС в г.Киеве переведено более 148 млн грн арестованных денежных средств.

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