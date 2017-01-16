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Схему розтрати мільйону держкоштів викрили на Сумщині

Київ • УНН

 • 6383 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Сумах поліція викрила схему розтрати бюджетних коштів на суму майже мільйон гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Так, у жовтні 2016 року було проведено відкриті торги із закупівлі рентгенологічного обладнання на три робочих місця на суму 6 мільйонів гривень. Переможцем конкурсу визначено товариство, з яким укладено відповідну угоду.

Розпорядником бюджетних коштів у грудні було отримано рентгенографічну та флюороскопічну системи, а бюджетні кошти перераховані постачальнику. Проте, під час перевірки поліцією виявлено невідповідність терміну виготовлення обладнання (2013 рік) до вимог умов договору, що впливає на його вартість та гарантійне обслуговування.

Відтак, шахрайськими діями розпорядника бюджетних коштів та постачальника здійснено закупівлю невідповідного обладнання за завищеною вартістю та завдано збитків місцевому бюджету на суму майже мільйон гривень.

За цими фактами прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.

Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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