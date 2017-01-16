Схему растраты миллиона госсредств разоблачили в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Сумах полиция разоблачила схему растраты бюджетных средств на сумму почти миллион гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Так, в октябре 2016 года были проведены открытые торги по закупке рентгенологического оборудования на три рабочих места на сумму 6 миллионов гривен. Победителем конкурса определено общество, с которым заключено соответствующее соглашение.
Распорядителем бюджетных средств в декабре были получены рентгенографическая и флюороскопическая системы, а бюджетные средства перечислены поставщику. Однако, во время проверки полицией выявлено несоответствие срока изготовления оборудования (2013 год) к требованиям условий договора, что влияет на его стоимость и гарантийное обслуживание.
Следовательно, мошенническими действиями распорядителя бюджетных средств и поставщика осуществлена закупка неподходящего оборудования по завышенной стоимости и нанесен ущерб местному бюджету на сумму почти миллион гривен.
По этим фактам прокуратурой открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.