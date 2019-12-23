Скалецька: МОЗ планує зробити аудит безпечності зберігання вакцин на місцевому рівні

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У міністерстві охорони здоров’я планують зробити аудит місцевої влади, щоб з’ясувати, де є гостра необхідність для покращення ситуації з холодильним ланцюгом. Адже саме від стану холодильного обладнання залежить зберігання вакцин. Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.