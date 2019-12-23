Скалецька: МОЗ планує зробити аудит безпечності зберігання вакцин на місцевому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У міністерстві охорони здоров’я планують зробити аудит місцевої влади, щоб з’ясувати, де є гостра необхідність для покращення ситуації з холодильним ланцюгом. Адже саме від стану холодильного обладнання залежить зберігання вакцин. Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
Так, у 2020 році у МОЗ налаштовані врегулювати питання покращення механізмів уходового ланцюга в закладах первинної медичної допомоги.
"Це, власне, там де проводиться найбільша кількість щеплень, і сьогодні, ми маємо регіони, де холодильне обладнання знаходиться у неприпустимому стані. Сьогодні ще є заклади, у яких є обладнання 70-х років. Холодильники, котрі вже не відомо, чи можуть виконувати свою функцію хоча б у побутових цілях, не те що у медичних", - повідомила Скалецька.
Вона також зазначила, що планується зробити аудит місцевої влади, для з’ясування, де є гостра необхідність для покращення ситуації з холодильним ланцюгом.
"Також одним з факторів впливу на цю ситуацію за дотриманням умов зберігання вакцин буде розмова з нацслужбою здоров’я щодо наявності холодильного обладнання – одного з факторів для укладання контрактів на первинній ланці. Оскільки первинна ланка забезпечує щеплення, але не може забезпечити безпечне зберігання вакцин – то чи може вона виконувати якісну послугу у первинній ланці? Я сподіваюсь, що відповідальність місцевих органів влади, буде належним чином сприйнята і виконана", - зазначила міністр.
Також, зазначається, що у найближчих планах міністерства - розробити та запустити план елімінації кору та краснухи на території України.
Нагадаємо, минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей.