СК Росії затримав главу одного з найбільших постачальників ліків від COVID-19

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Губернатора Пензенської області РФ Івана Белозьорцева і главу групи фармацевтичних компаній “Біотек” Бориса Шпігеля затримали за підозрою у хабарництві. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Російської Федерації, передає УНН.

Деталі

“За даними слідства, з січня по вересень 2020 року Белозьорцев отримав від Шпігеля, його дружини і директора ВАТ „ФАРМАЦІЯ“ Антона Колоскова хабара через посередників у вигляді грошей та інших цінностей на суму, що перевищує 31 млн руб.”, — говориться в повідомленні.

За версією СК, хабарі главі регіону передавалися за надання “Біотек” конкурентних переваг при укладенні держконтрактів. Йдеться про тендери для регіональних закладів охорони здоров’я на поставку і зберігання медичних виробів, ліків, контроль їхньої якості.

Порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 КК (дача і одержання хабара). За місцем проживання і роботи фігурантів пройшли обшуки. Слідчі готуються пред’явити затриманим звинувачення і клопотати про їх арешт.

Довідка

68-річний Борис Шпігель заснував “Біотек” в 1991 році і з тих пір очолює групу компаній. Крім підприємницької діяльності, займається музичним продюсуванням. Шпігель був продюсером співака Миколи Баскова, який з 2001 по 2008 рік був одружений на його доньці Світлані. Від цього шлюбу у них є син Броніслав Шпігель — онук Бориса Шпігеля.

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